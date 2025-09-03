Advertisement

لبنان

الهيئة اللبنانية للعقارات تحذر من خطر الحفريات قبل موسم الأمطار

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:48
دعت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، إلى الإسراع في تنفيذ أعمال صيانة الطرقات ومعالجة الحفريات والريغارات، تحسبًا لتساقط الأمطار وتجنبًا لما قد يترتب عنها من أضرار. وحذرت من تراكم الأتربة في قنوات تصريف المياه، وما ينتج عن ذلك من فيضانات وإقفال للطرقات.
كما نبّهت الهيئة من التداعيات الخطيرة المتعلقة بالأبنية المتضررة أو المهددة بالانهيار، خصوصًا في المناطق التي تضررت خلال الحرب، بما فيها المدارس، حرصًا على سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وطالبت وزارة الداخلية والبلديات والجهات الرسمية المعنية بالتشدد في الرقابة وقمع أي مخالفة، مؤكدة أن الإصلاحات لا يجب أن تبقى حبراً على ورق، تفاديًا لأي كارثة إنسانية أو بيئية قد تطرأ مع حلول فصل الشتاء.
 
(الوكالة الوطنية)
