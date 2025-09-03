الهيئة اللبنانية للعقارات تحذر من خطر الحفريات قبل موسم الأمطار

Advertisement

دعت للعقارات، في بيان، إلى الإسراع في تنفيذ أعمال صيانة الطرقات ومعالجة الحفريات والريغارات، تحسبًا لتساقط الأمطار وتجنبًا لما قد يترتب عنها من أضرار. وحذرت من تراكم الأتربة في قنوات تصريف المياه، وما ينتج عن ذلك من فيضانات وإقفال للطرقات.كما نبّهت الهيئة من التداعيات الخطيرة المتعلقة بالأبنية المتضررة أو المهددة بالانهيار، خصوصًا في المناطق التي تضررت خلال الحرب، بما فيها المدارس، حرصًا على سلامة المواطنين والسلامة العامة.وطالبت والبلديات والجهات الرسمية المعنية بالتشدد في الرقابة وقمع أي مخالفة، مؤكدة أن الإصلاحات لا يجب أن تبقى حبراً على ورق، تفاديًا لأي كارثة إنسانية أو بيئية قد تطرأ مع حلول فصل الشتاء.