هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل.

- معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: بين 24 و32 درجة، بين 22 و31 درجة، بين 16 و32 درجة.

- تحذير: ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية لليومين المقبلين.

- التفاصيل اليومية:

- الأربعاء: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية، ونشاط الرياح أحيانًا.

- الخميس: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة مستقرة.

- الجمعة: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، انخفاض على الساحل، دون تعديل على الجبال والداخل.

- السبت: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، انخفاض إضافي على الساحل، وارتفاع طفيف في الداخل والجبال، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

- درجات الحرارة: الساحل 26–31، الجبال 14–24، الداخل 16–34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، 10–40 كم/س.

- الرطوبة النسبية على الساحل: 55–75%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- شروق الشمس: 6:12، غروب الشمس: 19:03.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، مع بقاء درجات الحرارة دون تعديل يذكر.(الوكالة الوطنية)