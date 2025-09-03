Advertisement

لبنان

هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:04
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، مع بقاء درجات الحرارة دون تعديل يذكر.
- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل.
- معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: بيروت بين 24 و32 درجة، طرابلس بين 22 و31 درجة، زحلة بين 16 و32 درجة.
- تحذير: ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية لليومين المقبلين.
- التفاصيل اليومية:
- الأربعاء: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية، ونشاط الرياح أحيانًا.
- الخميس: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة مستقرة.
- الجمعة: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، انخفاض على الساحل، دون تعديل على الجبال والداخل.
- السبت: غائم جزئي مع ضباب على المرتفعات، انخفاض إضافي على الساحل، وارتفاع طفيف في الداخل والجبال، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.
- درجات الحرارة: الساحل 26–31، الجبال 14–24، الداخل 16–34 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، 10–40 كم/س.
- الرطوبة النسبية على الساحل: 55–75%.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة.
- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
- شروق الشمس: 6:12، غروب الشمس: 19:03.


(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24