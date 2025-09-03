Advertisement

لبنان

وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:38
حذّر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من أسابيع صعبة.
 
وكتب عبر حسابه على "اكس": 
 
"شدوا الأحزمة. أسابيع صعبة". 
 
وئام وهاب

رئيس حزب

سابي

