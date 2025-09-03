في صبرا.. توقيف سارق "ناولني" وهذا ما ضُبط بحوزته

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد أن تداولت بعض مواقع التّواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تثبت قيام أحد الأشخاص بسرقة محال الـ “ناولني” بطريقة احتياليّة على الطّريق الممتدّ من الشّويفات وصولًا إلى غاليري سمعان، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه في – الحرش، ويُدعى:ع. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)بتفتيشه، عُثر بحوزته على /32/ ظرفًا من مادّة السيلفيا، و/3/ حبّات نوع CARISOL، و/4/ حبّات “ترامال”.أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.