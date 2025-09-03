Advertisement

لبنان

في صبرا.. توقيف سارق "ناولني" وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1412396-638925124879071036.jpg
Doc-P-1412396-638925124879071036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد أن تداولت بعض مواقع التّواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تثبت قيام أحد الأشخاص بسرقة محال الـ “ناولني” بطريقة احتياليّة على الطّريق الممتدّ من الشّويفات وصولًا إلى غاليري سمعان، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه في صبرا – الحرش، ويُدعى:

ع. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)
بتفتيشه، عُثر بحوزته على /32/ ظرفًا من مادّة السيلفيا، و/3/ حبّات نوع CARISOL، و/4/ حبّات “ترامال”.

أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
مواضيع ذات صلة
عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
03/09/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب مقاطع فيديو... توقيف "البلوغر" ناني علي وهذا ما ضُبِطَ بحوزتها!
lebanon 24
03/09/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)
lebanon 24
03/09/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن: ضبط دراجة مسروقة وتوقيف سارقها أثناء محاولة بيعها في بيروت
lebanon 24
03/09/2025 18:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

جبل لبنان

القضاء ا

القضاء

لبنان

المعن

السيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24