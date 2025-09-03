29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تهاني بذكرى المولد النبوي: دعوات للوحدة والرحمة وسط الأزمات
Lebanon 24
03-09-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة المولد النبوي الشريف أصدر العديد من السياسيين ورجال الدين بيانات وكلمات لتهنئة اللبنانيين، مشددين على رسالة الرحمة والتسامح، داعين لتعزيز
الوحدة الوطنية
.
Advertisement
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
توجه برسالة مطوّلة إلى اللبنانيين، استعاد فيها سيرة الرسول الأكرم كقدوة في الإصلاح والرحمة والتسامح، مؤكداً أنّ ذكرى المولد النبوي يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الدولة ومؤسساتها. وشدد على أنّ “لا دولة بوجود جيشين”، داعياً إلى حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الفساد.
اتحاد نقابات الأفران والمخابز
هنأ الاتحاد اللبنانيين والمسلمين بالمناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على
لبنان
بالأمن والاستقرار، وأن يلهم الجميع السير على نهج الرسول
الكريم
في نشر الخير والسلام.
النائبة بهية
الحريري
أكدت النائبة السابقة بهيد الحريري أنّ المولد النبوي مناسبة لاستلهام قيم الحق والعدل والمساواة، متمنية أن يتجاوز لبنان أزماته نحو مرحلة من الأمان والازدهار.
السيدة نازك الحريري
ورأت السيدة نازك الحريري أنّ الذكرى تشكل فرصة لالتقاء اللبنانيين رغم تحدياتهم، داعية إلى استلهام القيم الإنسانية التي بشّر بها النبي لبناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية. وختمت باستذكار الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
و"كرم أخلاقه وصالح أعماله".
وديع الخازن
اعتبر الوزير السابق وديع الخازن أنّ المناسبة تذكّر بقيم الرحمة والتسامح التي يحتاجها لبنان اليوم للخروج من أزماته، داعياً إلى التكاتف والحوار بدل الانقسام.
العمل الإسلامي
بدورها، هنأت جبهة العمل الإسلامي اللبنانيين والمسلمين بالمناسبة، مؤكدة أنّها دعوة لتعزيز الصمود في وجه العدوان
الإسرائيلي
على لبنان وغزة، ومعارضة لقرار حصرية السلاح بيد الدولة قبل
التزام
إسرائيل
بالقرارات الدولية
مواضيع ذات صلة
4 أيلول.. دار الفتوى تعلن ذكرى المولد النبوي
Lebanon 24
4 أيلول.. دار الفتوى تعلن ذكرى المولد النبوي
03/09/2025 18:55:02
03/09/2025 18:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
03/09/2025 18:55:02
03/09/2025 18:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مواقفه دعوة للوحدة والمقاومة وبناء الدولة العادلة
Lebanon 24
حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مواقفه دعوة للوحدة والمقاومة وبناء الدولة العادلة
03/09/2025 18:55:02
03/09/2025 18:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نور النبوي يثير الجدل بتعليقه على متابعة!
Lebanon 24
نور النبوي يثير الجدل بتعليقه على متابعة!
03/09/2025 18:55:02
03/09/2025 18:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحدة الوطنية
رفيق الحريري
الإسرائيلي
المسلمين
الجمهوري
الحريري
الإسلام
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي بحث مع السفيرة الأميركية الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
Lebanon 24
ميقاتي بحث مع السفيرة الأميركية الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
11:43 | 2025-09-03
03/09/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع نعى الرفاعي: لبنان خسر قامة وطنية وقانونية
Lebanon 24
جعجع نعى الرفاعي: لبنان خسر قامة وطنية وقانونية
11:42 | 2025-09-03
03/09/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من "المالية".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من "المالية".. ماذا فيه؟
11:35 | 2025-09-03
03/09/2025 11:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي والملحق العسكري الأميركي
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي والملحق العسكري الأميركي
11:33 | 2025-09-03
03/09/2025 11:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عون استقبل المديرة العامة لـ"الأونيسكو": لبنان يشكل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب
Lebanon 24
عون استقبل المديرة العامة لـ"الأونيسكو": لبنان يشكل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب
11:26 | 2025-09-03
03/09/2025 11:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
14:30 | 2025-09-02
02/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:43 | 2025-09-03
ميقاتي بحث مع السفيرة الأميركية الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
11:42 | 2025-09-03
جعجع نعى الرفاعي: لبنان خسر قامة وطنية وقانونية
11:35 | 2025-09-03
بيانٌ من "المالية".. ماذا فيه؟
11:33 | 2025-09-03
قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي والملحق العسكري الأميركي
11:26 | 2025-09-03
عون استقبل المديرة العامة لـ"الأونيسكو": لبنان يشكل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب
11:19 | 2025-09-03
غادر منزله ولم يعد... يعاني من هذا المرض واختفى منذ أيام
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 18:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 18:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 18:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24