ميقاتي نعى الرفاعي: كان مرجعاً دستورياً وقانونياً بارزاً

نعى النائب السابق حسن الذي وافته ، اليوم الأربعاء.

وفي بيان له، قال : "يخسر برحيل النائب السابق حسن الرفاعي مرجعا دستورياً وقانونياً بارزاً ترك بصمات اساسية في العمل التشريعي، وفي صياغة واقرار العديد من القوانين والتشريعات الاساسية".

وأضاف: "لا شك بأن غيابه في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان سيترك فراغا كبيرا ، خصوصا وأنه لطالما كان يصوّب الشطط الحاصل ويعيد الامور الدستورية الى نصابها الحقيقي".