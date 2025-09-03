Advertisement

لبنان

ميقاتي نعى الرفاعي: كان مرجعاً دستورياً وقانونياً بارزاً

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:59
نعى الرئيس نجيب ميقاتي النائب السابق حسن الرفاعي الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.
وفي بيان له، قال ميقاتي: "يخسر لبنان برحيل النائب السابق حسن الرفاعي مرجعا دستورياً وقانونياً بارزاً ترك بصمات اساسية في العمل التشريعي، وفي صياغة واقرار العديد من القوانين والتشريعات الاساسية".
 
 
وأضاف: "لا شك بأن غيابه في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان سيترك فراغا كبيرا ، خصوصا وأنه لطالما كان يصوّب الشطط الحاصل ويعيد الامور الدستورية الى نصابها الحقيقي".
 

وختم: "على الصعيد الشخصي لطالما كان رأيه في الكثير من المحطات التي استشرته بها اساسيا في حسم القرارات التي كنت بصددها  في خلال تولي حكومتي السلطة، وكان يعبّر في ذلك عن خلفية دستورية زادتها السنوات والخبرة عمقا وحكمة، وعن وطنية صافية شكلت علامة فارقة في مسيرته. رحمه الله".
 
 
 
