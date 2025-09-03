اللقاء القومي: مشروع تفتيت لبنان مستمر والمواجهة واجبة

Advertisement

عقد "اللقاء القومي" اجتماعه الدوري، اليوم، في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في الروشة، ناقش خلاله مواضيع الساعة واصدر بعده بيانا دان فيه "بشدة الضغوطات الدولية المسلطة على برعاية وإدارة أميركية، والتي تهدف إلى تكريس مصالح العدو على حساب سيادة لبنان وحقوق شعبه. إنّ هذه الضغوط ليست سوى محاولة جديدة لابتزاز لبنان وإخضاعه، فيما المطلوب هو مواجهة العدو وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية، لا فرض الإملاءات الأميركية – على شعبنا".اضاف: "إن اللقاء القومي يؤكد أن المعركة القائمة اليوم هي معركة وطنية ضد مشروع الهيمنة الأميركي – الصهيوني، وأنّ الرد الحقيقي عليها يكون بتجميع عناصر القوة للردع الوطني في جلسة يوم الجمعة، وتحويل الضغط نحو العدو لإجباره على الانسحاب الفوري من كل النقاط المحتلة، وإطلاق سراح أسرانا، وفتح الباب أمام ، بدلاً من الانصياع للمطالب الأميركية التي لا تخدم إلا ".وشدّد على أن "الحديث عن نزع سلاح تحت الاحتلال هو خيانة وطنية صريحة، لأن السلاح المقاوم هو الذي حرر وهو الذي يحمي لبنان من العدوان. وأي مساس به يصب مباشرة في خدمة العدو الإسرائيلي ويكشف لبنان أمام أطماعه التوسعية في شعارها التلمودي بأرض اسرائيل الكبرى "من النيل الى الفرات".ودعا اللقاء إلى " صريح، لمواجهة التحديات الخارجية، وتحقيق استراتيجية دفاعية ترتكز على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، كخيار وحيد لحماية الوطن وصون كرامته.وختم: "يبقى ، ابن هذا الشعب ومن نسيجه، شريكاً أساسياً في حماية وحدة الوطن وسيادته، وضامناً للّحمة الداخلية في مواجهة المشاريع الأميركية – الإسرائيلية الهادفة إلى تفتيت لبنان وإضعافه"، داعيا الى "اليقظة والحذر والجهوزية لقطع الطريق على المشاريع الفتنوية الاتية من خلف الحدود حماية للبنان وعناصر قوته".