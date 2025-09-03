لقاء وطني واغترابي بين شيخ العقل وسفير لبنان في الجزائر

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

زار سفير في محمد حسن، شيخ العقل لطائفة الشيخ سامي أبو المنى، الطائفة – . وخلال اللقاء، تم التداول في شؤون وطنية واغترابية.وأكد الشيخ أبو المنى "أهمية الدور الذي يضطلع به السلك الديبلوماسي في تعزيز صورة لبنان وتوطيد علاقاته مع محيطه والعالم".، عرض السفير حسن لـ"أبرز محطات عمله الديبلوماسي"، مؤكدا "أهمية التعاون والعمل المشترك وروح الأخوة كضرورات أساسية لعبور المرحلة الحساسة والمحافظة على ".