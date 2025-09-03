Advertisement

لبنان

لقاء وطني واغترابي بين شيخ العقل وسفير لبنان في الجزائر

03-09-2025 | 13:25
زار سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى، في دار الطائفة – بيروت. وخلال اللقاء، تم التداول في شؤون وطنية واغترابية.
وأكد الشيخ أبو المنى "أهمية الدور الذي يضطلع به السلك الديبلوماسي في تعزيز صورة لبنان وتوطيد علاقاته مع محيطه والعالم".
من جهته، عرض السفير حسن لـ"أبرز محطات عمله الديبلوماسي"، مؤكدا "أهمية التعاون والعمل المشترك وروح الأخوة كضرورات أساسية لعبور المرحلة الحساسة والمحافظة على الوحدة الوطنية".
(الوكالة الوطنية)
