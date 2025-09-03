سلام يقدّم توجيهاته للسفيرين زيادة وخوري قبل انطلاق مهامهما الديبلوماسية

Advertisement

استقبل ، في السرايا الكبيرة، المندوبة الدائمة ورئيسة بعثة الدائمة لدى والمنظمات الدولية في السفيرة كارولين زيادة، قبل مباشرتها مهامها الجديدة.وأعطاها الرئيس سلام التوجيهات اللازمة، وتمنى لها التوفيق في أداء مهمتها، "بما يخدم مصلحة لبنان وصورته في المحافل الدولية".كما استقبل الرئيس سلام السفير غدي ، قبيل توجهه إلى لتسلّم مهامه الجديدة، ووجه له التوجيهات اللازمة متمنيا له النجاح في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان ودولة الكويت.