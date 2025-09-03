Advertisement

لبنان

سلام يقدّم توجيهاته للسفيرين زيادة وخوري قبل انطلاق مهامهما الديبلوماسية

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:38
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الكبيرة، المندوبة الدائمة ورئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفيرة كارولين زيادة، قبل مباشرتها مهامها الجديدة.
وأعطاها الرئيس سلام التوجيهات اللازمة، وتمنى لها التوفيق في أداء مهمتها، "بما يخدم مصلحة لبنان وصورته في المحافل الدولية".

كما استقبل الرئيس سلام السفير غدي خوري، قبيل توجهه إلى الكويت لتسلّم مهامه الجديدة، ووجه له التوجيهات اللازمة متمنيا له النجاح في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان ودولة الكويت.
وعقد سلام قبل مأدبة العشاء التي أقيمت على شرفها اجتماعًا مع المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي والوفد المرافق، وذلك بحضور وزير الثقافة غسان سلامة، والمندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو السفيرة هند درويش.

(الوكالة الوطنية)
