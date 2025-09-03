النواب ينعون الرفاعي: حارس الجمهورية ومرجع الدستور والقانون

Advertisement

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة "X”:"برحيل الأستاذ حسن الرفاعي يخسر شخصيّة برلمانية وقانونية عريقة من زمن لبنان الجميل ، عمل من أجل لبنان وكرّس حياته للدفاع عن والقانون والمؤسسات واحترام . كان مثالاً للإلتزام الوطني، حارساً للجمهورية والديمقراطية ، لا يساوم ولا يتنازل. تعازيّ القلبية الحارّة لعائلته ومحبّيه".بدوره، نعى النائب حسن مراد النائب السابق حسن الرفاعي"، وكتب على منصة "أكس": "بعد رحيله، شمس أعماله كمدينة الشمس، لن تغيب عنا أبدا، سنبقى دوما في حاجة إلى أمثاله من المشرعين الوطنيين في مجلس النواب والدولة . لعائلته الكريمة ولبعلبك الحبيبة كل مشاعر العزاء، ولروح الفقيد الرحمة، وللبنان البقاء".أيضا، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": ‏لبنان يودّع الوزير الدكتور حسن الرفاعي، قامة قانونية ووطنية بارزة عُرفت بالنزاهة والاستقامة، تاركًا بصمة مضيئة في التشريع وخدمة الوطن. رحيله خسارة كبيرة، والرجاء أن يتغمّده الله برحمته ويمنح عائلته الصبر والسلوان".من ناحيته، نعى النائب محمد سليمان النائب السابق والمشرّع حسن الرفاعي، وكتب عبر: "برحيل النائب السابق والمشرّع حسن الرفاعي، يخسر لبنان شخصية دستورية استثنائية ومرجعاً قانونياً حمل قضايا الدفاع عن الدستور، فكان حارس الجمهورية والأمين المدافع عن القانون. عزاؤنا لكل الوطن بفقدان هذه القامة القانونية الكبيرة، ولأهله وعائلته ومحبيه. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".