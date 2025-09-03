Advertisement

لبنان

قصف إسرائيليّ.. غارات عنيفة على عدلون وطيرحرفا

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:58
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات جوية عنيفة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
  
 
وذكرت المصادر الميدانية أن سلسلة غارات استهدفت هنغاراً للجرافات في عدلون، فيما طال القصف أيضاً أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين.
 
 
وفي حصيلة أولية غير نهائية للغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون، استشهد رجلٌ من الجالية السورية كما سُجل عدد من الإصابات الطفيفة.
 
 
