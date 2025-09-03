بينهم 3 أطفال... "الصحة" تعلن عدد الجرحى جراء غارات الجنوب!

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين من بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين.

