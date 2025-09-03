Advertisement

لبنان

بينهم 3 أطفال... "الصحة" تعلن عدد الجرحى جراء غارات الجنوب!

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:31
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين من بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين.
