لبنان

في طرابلس.. "ملثم" يطلق النار وسقوط جريح

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:33
Doc-P-1412581-638925393419521443.jpg
Doc-P-1412581-638925393419521443.jpg photos 0
أقدم ملثم، مساء اليوم الأربعاء، على إطلاق النار باتجاه المدعو "م.م" في مشروع محرم - طرابلس، ما أسفر عن إصابة الأخير بجروح.
وعلى الأثر، نُقل الجريح إلى المستشفى فيما لاذ مُطلق النار بالفرار.
 

حواجز
 

إلى ذلك، نفذت عناصر من شرطة بلدية طرابلس، مساء اليوم، حواجز مفاجئة في عدد من شوارع مدينة طرابلس، تم خلالها توقيف عدد من الدراجات النارية التي تصدر أصواتاً مزعجة ومصادرة أجهزة صوتية من سيارات كانت تبث موسيقى صاخبة إضافة إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
 

وأكدت قيادة شرطة بلدية طرابلس أن الحملة مستمرة للحد من الأصوات المزعجة التي تُقلق راحة المواطنين خصوصاً خلال ساعات الليل.

مشروع محرم

