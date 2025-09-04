Advertisement

لبنان

الداخلية هنأت بالمولد النبوي

04-09-2025 | 01:58
كتبت وزارة الداخلية والبلديات على منصة "أكس":
"مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، نجدّد التمسّك بقيم الرحمة والمحبة، ونسأل الله أن يُنعم على وطننا بالخير والأمان والاستقرار".
مواضيع ذات صلة
مخزومي هنأ بالمولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025
الرئيس الحريري هنأ بالمولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025
المفتي إمام في ذكرى المولد النبوي: قوة لبنان في وحدته الوطنية
lebanon 24
04/09/2025
القصيفي هنأ بحلول عيد المولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24