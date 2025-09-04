Advertisement

لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الحدث

Lebanon 24
04-09-2025 | 03:34
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 4 / 9 / 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الحدث - بعبدا".
الجيش: تفجير ذخائر في كروم الارز - جزين
lebanon 24
04/09/2025 14:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش.. بيان عن تفجير ذخائر
lebanon 24
04/09/2025 14:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دير ميماس
lebanon 24
04/09/2025 14:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون
lebanon 24
04/09/2025 14:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

بعبدا

