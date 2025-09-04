الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الحدث

Advertisement

صدر عن ـــ البيان الآتي:"بتاريخ 4 / 9 / 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الحدث - ".