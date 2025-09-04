Advertisement

لبنان

عملية دهم للجيش فجراً في الضنية.. وتوقيف 12 شخصاً

04-09-2025 | 03:49
قامت قوة من مخابرات الجيش فجر اليوم الخميس بمداهمة مبنى في محلة البياض – كفرحبو الضنية، حيث أوقفت 12 شخصاً من التابعية العراقية كانوا يقيمون في شقة تعود ملكيتها للبناني "م.أ" صاحب محل ألبسة في بلدة مرياطة وناشط في مجال التهريب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتجري الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.
 
