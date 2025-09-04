عملية دهم للجيش فجراً في الضنية.. وتوقيف 12 شخصاً

Advertisement

قامت قوة من مخابرات الجيش بمداهمة مبنى في محلة البياض – كفرحبو ، حيث أوقفت 12 شخصاً من التابعية كانوا يقيمون في شقة تعود ملكيتها للبناني "م.أ" صاحب محل ألبسة في بلدة وناشط في مجال التهريب، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتجري التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.