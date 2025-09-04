عبد الرحمن غادر منزله إلى جهة مجهولة ولم يَعُد.. هل تعرفون مكانه؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:بيريني (مواليد عام 2007، سوري)الذي غادر بتاريخ 29-08-2025، منزله الكائن في محلّة العبده، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر العبده في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 243719-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.