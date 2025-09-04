Advertisement

لبنان

الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:41
اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين.
وقال: "هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة على مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل ايام بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان". 
