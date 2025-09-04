30
Advertisement
لبنان
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين
Lebanon 24
04-09-2025
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتصل رئيس الجمهورية العماد
جوزاف
عون بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء
الإسرائيلي
على القوات الدولية قرب مروحين.
Advertisement
وقال: "هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة على مضي
إسرائيل
في تحدي ارادة
المجتمع الدولي
الذي نادى قبل ايام بوقف الأعمال العدائية ضد
لبنان
".
