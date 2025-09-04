30
لبنان
شقير: نسأل الله أن يعيده على وطننا بالاستقرار والازدهار
Lebanon 24
04-09-2025
|
04:45
كتب رئيس "تجمع كلنا
بيروت
" ورئيس
الهيئات الاقتصادية
الوزير السابق
محمد شقير
عبر حسابه على منصة "اكس": "بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، نتقدّم من اللبنانيين عامةً، ومن
المسلمين
خاصةً، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات. نسأل الله أن يعيده على الجميع بالصحة والخير والبركة، وعلى وطننا بالاستقرار والازدهار، وبقيام دولة قادرة وعادلة تُعيد للبنان هيبته ومكانته المستحقّة بين دول العالم".
