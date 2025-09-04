شقير: نسأل الله أن يعيده على وطننا بالاستقرار والازدهار

كتب رئيس "تجمع كلنا " ورئيس الوزير السابق عبر حسابه على منصة "اكس": "بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، نتقدّم من اللبنانيين عامةً، ومن خاصةً، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات. نسأل الله أن يعيده على الجميع بالصحة والخير والبركة، وعلى وطننا بالاستقرار والازدهار، وبقيام دولة قادرة وعادلة تُعيد للبنان هيبته ومكانته المستحقّة بين دول العالم".

