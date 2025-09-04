Advertisement

لبنان

الخولي: تقرير توتال في البلوك 9 ابتزاز سياسي واختبار سيادي للحكومة

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1412719-638925832466314109.jpg
Doc-P-1412719-638925832466314109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر المنسق العام الوطني ل"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي، في بيان أن "استمرار شركة توتال إنرجيز في المماطلة بنشر تقريرها حول نتائج الحفر في البلوك 9، بعد عجز وزارة الطاقة عن إلزامها بذلك رغم وضوح العقد الموقع معها، يشكل تعديا مباشرا على حقوق لبنان السيادية في موارده الطبيعية".
Advertisement

وأوضح الخولي أن هذا التأخير لم يعد مجرد مسألة تقنية أو إدارية، بل تحول إلى نتيجة ضغوط سياسية دولية مرتبطة بالتطورات في غزة والجنوب اللبناني، ما يجعل من تقرير توتال ورقة ابتزاز سياسي تهدد مستقبل لبنان وثروته النفطية.

ورأى أن الحكومة أمام اختبار سيادي ووطني حقيقي، إذ يفترض بها استخدام قنواتها الرسمية والدبلوماسية مع الجانب الفرنسي لإجبار توتال على تسليم التقرير، وإلا تكون قد أظهرت عجزها عن حماية الحقوق الوطنية.

وأشار إلى أن "تأخير نشر النتائج للرأي العام قد يكون مقبولا في بعض الدول بسبب فترات السرية التجارية، كما هو معمول به في النرويج أو تكساس، لكن ما يجري في لبنان أخطر بكثير لأنه لا يتعلق بتأجيل النشر العلني فقط، بل بتأخير تسليم التقرير الرسمي للجهة المنظمة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة في أنظمة دولية متقدمة مثل النرويج 
والمكسيك، حيث يلزم المشغل بتسليم التقرير خلال مهلة قصيرة تحت طائلة العقوبات". 


كما ذكر بأن لبنان ملتزم بموجب قانون الشفافية في قطاع البترول (84/2018) وبمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، ما يفرض الإفراج عن هذه المعلومات بشكل واضح وشفاف.

وطالب الخولي الحكومة بإعطاء شركة توتال مهلة لا تتعدى أسبوعا واحدا للإفراج عن التقرير، واستدعاء السفير الفرنسي لمناقشة هذا الخرق الصارخ، إلى جانب إصدار بيان رسمي من وزارة الطاقة يوضح للرأي العام الخطوات المقبلة، مع تفعيل الخيار القانوني ضد الشركة إذا استمرت في التعنت.

وختم الخولي مؤكدا أن هذا الموقف جاء بعد اجتماع الهيئة الإدارية للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة المخصص لمتابعة مصير تقرير توتال للبلوك رقم "9"، مشددا على أن "تحرير التقرير ليس تفصيلا تقنيا بل اختبارا سياديا ووطنيا، وأن التحالف سيبقى في طليعة المدافعين عن الشفافية في قطاع النفط والغاز، ولن يتردد في فضح أي محاولة لإخفاء الحقائق أو تسييس هذا الملف الذي يشكل الأمل الأخير لإنقاذ الاقتصاد اللبناني".
مواضيع ذات صلة
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
lebanon 24
04/09/2025 14:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: الاختبار الحقيقي للحكومة يرتكز على الإصلاحات وفرض سيادة الدولة
lebanon 24
04/09/2025 14:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: تقرير "سينتشري" يشرع التوطين ويحمل تحيّزا فاضحا للنازحين
lebanon 24
04/09/2025 14:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تسليم السلاح الفلسطيني في المخيّمات: خطوة سيادية أم فخ سياسي؟
lebanon 24
04/09/2025 14:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

السفير الفرنسي

النفط والغاز

وزارة الطاقة

دبلوماسي

العقوبات

المكسيك

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
06:15 | 2025-09-04
06:00 | 2025-09-04
05:55 | 2025-09-04
05:51 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24