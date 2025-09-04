الحركة الثقافية – أنطلياس تكرم الرفاعي وتقدم التعازي

Advertisement

صدر عن الحركة الثقافية – بيان أكدت فيه تقديرها واحترامها للشخصية الوطنية الاستثنائية الدكتور ، وقالت: "بغياب النائب والوزير السابق الدكتور حسن ، يخسر شخصية فريدة اتسمت بعدة خصال: كان من أبرز المتعمقين في الفكر الدستوري ويتمتلة القانون والمؤسسات، ومخلصا لقيم السيادة والحريات العامة. اتسم بالنزاهة والأخلاق العالية، ولم يساوم أمام الترغيب أو الترهيب، وكان موقفه في مثاليا وناصعا في إخلاصه للقيم الكبرى، وقد دفع ثمن التزامه بتعرضه لأكثر من محاولة اغتيال".وأضاف: "وفي عمله النيابي كان مشرعا فذا، وفي العمل الوزاري كان شفافا ومناقبيا، حاملا رؤية وموقفا مسؤولا. كان نصيرا دائما لأصحاب الحقوق، يدافع عنهم مجانا، وكان من أكثر المختصين اطلاعا في القانون الإداري، محققا النجاح في جميع قضاياه".وتابع البيان: "الحركة الثقافية – أنطلياس، التي كان لها شرف تكريم الدكتور الرفاعي كعلم ثقافة في لبنان والعالم العربي ضمن المهرجان اللبناني للكتاب، تتقدم من عائلته ومحبيه بأعمق مشاعر التعازي، وهي على يقين أن أمثال حسن الرفاعي سيظلون خالدين في ضمير الشعب والوطن".