Advertisement

لبنان

الحركة الثقافية – أنطلياس تكرم الرفاعي وتقدم التعازي

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1412723-638925835855981912.webp
Doc-P-1412723-638925835855981912.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الحركة الثقافية – أنطلياس بيان أكدت فيه تقديرها واحترامها للشخصية الوطنية الاستثنائية الدكتور حسن الرفاعي، وقالت: "بغياب النائب والوزير السابق الدكتور حسن الرفاعي، يخسر لبنان شخصية فريدة اتسمت بعدة خصال: كان من أبرز المتعمقين في الفكر الدستوري ويتمتلة القانون والمؤسسات، ومخلصا لقيم السيادة والحريات العامة. اتسم بالنزاهة والأخلاق العالية، ولم يساوم أمام الترغيب أو الترهيب، وكان موقفه في مؤتمر الطائف مثاليا وناصعا في إخلاصه للقيم الكبرى، وقد دفع ثمن التزامه بتعرضه لأكثر من محاولة اغتيال".
Advertisement

وأضاف: "وفي عمله النيابي كان مشرعا فذا، وفي العمل الوزاري كان شفافا ومناقبيا، حاملا رؤية وموقفا مسؤولا. كان نصيرا دائما لأصحاب الحقوق، يدافع عنهم مجانا، وكان من أكثر المختصين اطلاعا في القانون الإداري، محققا النجاح في جميع قضاياه".

وتابع البيان: "الحركة الثقافية – أنطلياس، التي كان لها شرف تكريم الدكتور الرفاعي كعلم ثقافة في لبنان والعالم العربي ضمن المهرجان اللبناني للكتاب، تتقدم من عائلته ومحبيه بأعمق مشاعر التعازي، وهي على يقين أن أمثال حسن الرفاعي سيظلون خالدين في ضمير الشعب والوطن".
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح وكرم وعطالله قدموا التعازي للبطريرك يوحنا العاشر بضحايا تفجير دمشق
lebanon 24
04/09/2025 14:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بالنيابة يتفقد قطاعات الجنوب ويقدّم التعازي للشهداء
lebanon 24
04/09/2025 14:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
lebanon 24
04/09/2025 14:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
lebanon 24
04/09/2025 14:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر الطائف

حسن الرفاعي

لبنان وا

الرفاعي

الدستور

الطائف

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
06:15 | 2025-09-04
06:00 | 2025-09-04
05:55 | 2025-09-04
05:51 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24