إليكم حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب يوم أمس

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو يوم أمس الأربعاء 3 أيلول 2025 جاءت كالتالي:- وجريح في- شهيد في ياطر- شهيد في- شهيد في الطيبة- 16 جريحا نتيجة الليلية هم احد عشر لبنانيا من بينهم ثلاثة أطفال وخمسة سوريين من بينهم طفل.