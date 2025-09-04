Advertisement

لبنان

إليكم حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب يوم أمس

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:09
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء 3 أيلول 2025 جاءت كالتالي: 
- شهيد وجريح في الخرايب
- شهيد في ياطر
- شهيد في شبعا
- شهيد في الطيبة 
- 16 جريحا نتيجة الغارات الليلية هم احد عشر لبنانيا من بينهم ثلاثة أطفال وخمسة سوريين من بينهم طفل.
وزارة الصحة: 4 شهداء حصيلة غارات العدو الإسرائيلي أمس
lebanon 24
04/09/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب لبنان.. الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة
lebanon 24
04/09/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
10 جرحى في الغارات الإسرائيلية أمس على الجنوب من بينهم طفلة
lebanon 24
04/09/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استهداف العدوّ لبلدة شبعا جنوب لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد
lebanon 24
04/09/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

الخرايب

إسرائيل

الغارات

الطيبة

