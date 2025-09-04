30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي يعين مجلسًا عامًا جديدًا للرهبانية
Lebanon 24
04-09-2025
|
05:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
بموجب البركة الرسولية، أعلن البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، تعيين مجلس عام جديد لرهبانية مار يوحنا المعمدان – حراش عين الريحانة لمدة ست سنوات.
Advertisement
التعيين تم بعد الصلاة واستلهام الروح
القدس
وبشفاعة القديس يوحنا المعمدان، وبمشاركة الأم العامة ومجلس المدبرات وجمهور الراهبات.
وجاء التعيين كالتالي:
- الأم صوفيا أصاف: رئيسة عامة
- الأخت ماري
فيدال
مغامس: مدبرة أولى ونائب عامة
- الأخت ماري بيار
سعادة
: مدبرة ثانية
- الأخت جوزفين بو منصف: مدبرة ثالثة
- الأخت ماري أنج الجلخ: مدبرة
رابعة
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري هنأت الأرشمندريت أنطوان رزق بانتخابه رئيساً عاماً للرهبانية المخلصية
Lebanon 24
بهية الحريري هنأت الأرشمندريت أنطوان رزق بانتخابه رئيساً عاماً للرهبانية المخلصية
04/09/2025 14:06:13
04/09/2025 14:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب الأب انطوان رزق رئيسا عاما للرهبانية المخلصية
Lebanon 24
انتخاب الأب انطوان رزق رئيسا عاما للرهبانية المخلصية
04/09/2025 14:06:13
04/09/2025 14:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يعين علي لاريجاني أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يعين علي لاريجاني أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي
04/09/2025 14:06:13
04/09/2025 14:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الرئيس جوزاف عون واللبنانية الأولى الى دير مار أشعيا - المتن للمشاركة بقداس اليوبيل الـ325 للرهبانية الانطونية برئاسة الراعي
Lebanon 24
وصول الرئيس جوزاف عون واللبنانية الأولى الى دير مار أشعيا - المتن للمشاركة بقداس اليوبيل الـ325 للرهبانية الانطونية برئاسة الراعي
04/09/2025 14:06:13
04/09/2025 14:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
بطرس الراعي
بشارة بطرس
الماروني
الريحان
تابع
قد يعجبك أيضاً
السياديون يرفضون الحوار... هل يكون حقّاً الحلّ في نزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
السياديون يرفضون الحوار... هل يكون حقّاً الحلّ في نزع سلاح "حزب الله"؟
07:00 | 2025-09-04
04/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف
06:26 | 2025-09-04
04/09/2025 06:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في المنية.. انطلاقة صناعية وتجارية في معرض استراتيجي
Lebanon 24
في المنية.. انطلاقة صناعية وتجارية في معرض استراتيجي
06:15 | 2025-09-04
04/09/2025 06:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" على الطاولة.. كيف يقارب "الثنائي" الجلسة؟!
Lebanon 24
"حصرية السلاح" على الطاولة.. كيف يقارب "الثنائي" الجلسة؟!
06:00 | 2025-09-04
04/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:01 | 2025-09-03
03/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-09-04
السياديون يرفضون الحوار... هل يكون حقّاً الحلّ في نزع سلاح "حزب الله"؟
06:26 | 2025-09-04
تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف
06:15 | 2025-09-04
في المنية.. انطلاقة صناعية وتجارية في معرض استراتيجي
06:00 | 2025-09-04
"حصرية السلاح" على الطاولة.. كيف يقارب "الثنائي" الجلسة؟!
05:55 | 2025-09-04
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:51 | 2025-09-04
"جمعيات المودعين" وجهت رسائل تحذيرية: لإلزام المصارف بإعادة الودائع
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 14:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 14:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 14:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24