الراعي يعين مجلسًا عامًا جديدًا للرهبانية

بموجب البركة الرسولية، أعلن البطريرك ، تعيين مجلس عام جديد لرهبانية مار يوحنا المعمدان – حراش عين الريحانة لمدة ست سنوات.

التعيين تم بعد الصلاة واستلهام الروح وبشفاعة القديس يوحنا المعمدان، وبمشاركة الأم العامة ومجلس المدبرات وجمهور الراهبات.



وجاء التعيين كالتالي:

- الأم صوفيا أصاف: رئيسة عامة

- الأخت ماري مغامس: مدبرة أولى ونائب عامة

- الأخت ماري بيار : مدبرة ثانية

- الأخت جوزفين بو منصف: مدبرة ثالثة

- الأخت ماري أنج الجلخ: مدبرة