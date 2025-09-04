Advertisement

لبنان

الراعي يعين مجلسًا عامًا جديدًا للرهبانية

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:03
بموجب البركة الرسولية، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تعيين مجلس عام جديد لرهبانية مار يوحنا المعمدان – حراش عين الريحانة لمدة ست سنوات.
التعيين تم بعد الصلاة واستلهام الروح القدس وبشفاعة القديس يوحنا المعمدان، وبمشاركة الأم العامة ومجلس المدبرات وجمهور الراهبات.

وجاء التعيين كالتالي:
 
- الأم صوفيا أصاف: رئيسة عامة
- الأخت ماري فيدال مغامس: مدبرة أولى ونائب عامة
- الأخت ماري بيار سعادة: مدبرة ثانية
- الأخت جوزفين بو منصف: مدبرة ثالثة
- الأخت ماري أنج الجلخ: مدبرة رابعة
