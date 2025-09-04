Advertisement

لبنان

"جمعيات المودعين" وجهت رسائل تحذيرية: لإلزام المصارف بإعادة الودائع

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1412745-638925879597688485.png
Doc-P-1412745-638925879597688485.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

وجهت "جمعيات المودعين" رسائل تحذيرية إلى الحكومة ووزير المالية، وإلى النواب ومجلس النواب للقيام بواجباتهم واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإلزام المصارف بإعادة الودائع إلى أصحابها مع التعويضات المنصوص عليها في القانون.
Advertisement

وأكد المجتمعون أن "من حقهم اللجوء إلى أي وسيلة لاسترداد ودائعهم"، مكررين إدانتهم واستنكارهم الشديد للاستخفاف من قبل حكومة الرئيس نواف سلام بالتعاطي مع قضيتهم.
مواضيع ذات صلة
البزري: أين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي واين الودائع وحقوق المودعين؟
lebanon 24
04/09/2025 17:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لن يكون هناك ما يسمى بـ"شطب الودائع" وصغار المودعين سيكون لهم الأولوية لاستعادة أموالهم خلال مهل معقولة
lebanon 24
04/09/2025 17:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"المودعون" يواجهون "المأساة": "نموت يومياً ألف مرّة"
lebanon 24
04/09/2025 17:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
lebanon 24
04/09/2025 17:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير المالية

نواف سلام

نواف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2025-09-04
09:55 | 2025-09-04
09:46 | 2025-09-04
09:22 | 2025-09-04
09:19 | 2025-09-04
09:18 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24