جمعية تجّار لبنان الشمالي: الـMEA رمز من رموز السيادة الوطنية

إعتبرت جمعية تجّار أن شركة طيران الشرق الأوسط- ميدل إيست "تبقى على الدوام رمزاً من رموز السيادة الوطنية وواجهة مشرّفة للبنان في العالم".وقالت في بيان: "إننا، وفي خضمّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها وطننا نعتبر أن استمرار عمل بنفس المستوى من المهنية والانضباط هو دليل صمود وإرادة وإيمان بلبنان. هذه المؤسسة الوطنية لم تتوقف يوماً عن خدمة المواطن اللبناني وتأمين التواصل بين لبنان والعالم.. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى جميع العاملين في الشركة من الطيارين الذين يقودون الأسطول بكفاءة عالية وطاقم الضيافة الجوية الذي يعكس صورة لبنان المشرقة والمهندسين والتقنيين الذين يضمنون سلامة الطائرات وفق أدق المعايير وصولاً إلى الموظفين الإداريين والفنيين والخدمات الأرضية الذين يعملون بصمت وإخلاص لضمان نجاح كل رحلة".وحيت النقابة والمدير العام محمد ،" الذي حمل مسؤوليات جسام في أصعب المراحل واضعاً مصلحة المواطن اللبناني وصورة لبنان أولاً وأساساً".وختمت: "إن طيران ليس مجرد شركة طيران بل هو فخر لبنان في السماء ومرآة حقيقية لصمود أبنائه وإرادتهم بالاستمرار مهما اشتدت الأزمات".