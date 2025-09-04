29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جمعية تجّار لبنان الشمالي: الـMEA رمز من رموز السيادة الوطنية
Lebanon 24
04-09-2025
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبرت جمعية تجّار
لبنان
الشمالي
أن شركة طيران الشرق الأوسط- ميدل إيست "تبقى على الدوام رمزاً من رموز السيادة الوطنية وواجهة مشرّفة للبنان في العالم".
Advertisement
وقالت في بيان: "إننا، وفي خضمّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها وطننا نعتبر أن استمرار عمل
طيران الشرق الأوسط
بنفس المستوى من المهنية والانضباط هو دليل صمود وإرادة وإيمان بلبنان. هذه المؤسسة الوطنية لم تتوقف يوماً عن خدمة المواطن اللبناني وتأمين التواصل بين لبنان والعالم.. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى جميع العاملين في الشركة من الطيارين الذين يقودون الأسطول بكفاءة عالية وطاقم الضيافة الجوية الذي يعكس صورة لبنان المشرقة والمهندسين والتقنيين الذين يضمنون سلامة الطائرات وفق أدق المعايير وصولاً إلى الموظفين الإداريين والفنيين والخدمات الأرضية الذين يعملون بصمت وإخلاص لضمان نجاح كل رحلة".
وحيت النقابة
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام محمد
الحوت
،" الذي حمل مسؤوليات جسام في أصعب المراحل واضعاً مصلحة المواطن اللبناني وصورة لبنان أولاً وأساساً".
وختمت: "إن طيران
الشرق الأوسط
ليس مجرد شركة طيران بل هو فخر لبنان في السماء ومرآة حقيقية لصمود أبنائه وإرادتهم بالاستمرار مهما اشتدت الأزمات".
مواضيع ذات صلة
رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة
Lebanon 24
رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة
04/09/2025 17:06:29
04/09/2025 17:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا حيّا تقرير الجمعية الوطنية الفرنسية الداعم لسيادة لبنان
Lebanon 24
أبي رميا حيّا تقرير الجمعية الوطنية الفرنسية الداعم لسيادة لبنان
04/09/2025 17:06:29
04/09/2025 17:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: حريق في مجمع تجاري بميناء أنزلي شمالي البلاد
Lebanon 24
إعلام إيراني: حريق في مجمع تجاري بميناء أنزلي شمالي البلاد
04/09/2025 17:06:29
04/09/2025 17:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: حريق في مجمع تجاري بميناء أنزلي شمالي البلاد
Lebanon 24
إعلام إيراني: حريق في مجمع تجاري بميناء أنزلي شمالي البلاد
04/09/2025 17:06:29
04/09/2025 17:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة طيران الشرق الأوسط
طيران الشرق الأوسط
رئيس مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
المدير العام
الشرق الأوسط
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
Lebanon 24
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
09:58 | 2025-09-04
04/09/2025 09:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
Lebanon 24
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
09:55 | 2025-09-04
04/09/2025 09:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
Lebanon 24
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
09:46 | 2025-09-04
04/09/2025 09:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
09:22 | 2025-09-04
04/09/2025 09:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
09:19 | 2025-09-04
04/09/2025 09:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:58 | 2025-09-04
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
09:55 | 2025-09-04
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
09:46 | 2025-09-04
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
09:22 | 2025-09-04
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
09:19 | 2025-09-04
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
09:18 | 2025-09-04
تعاون لبناني - سعودي لضبط شبكة مخدرات.. وزير الداخلية يكشف التفاصيل
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 17:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 17:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 17:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24