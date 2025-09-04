Advertisement

لبنان

رئيس بلدية انصارية: لالتقاط مبادرة وصولا لاستراتيجية دفاعية تحفظ لبنان

04-09-2025 | 08:28
أوضح رئيس بلدية أنصارية عباس فقيه، في بيان، انه "بعد العدوان الوحشي الذي تعرضت له بلدتنا أنصارية من قبل العدو الصهيوني بالامس، تناقلت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لي بصفتي رئيسا لبلدية إنصارية، وقد أساء البعض فهم بعض ما صدر عني واضعا الكلام في غير ما قصدته، وهنا أود التأكيد على إنتمائي بالدم لافواج المقاومة اللبنانية أمل التي نشأت على أمجادها مشاركا في معظم ساحات الجهاد التي خاضتها من المقاومة إلى حماية وحدة لبنان الى التنمية والانماء، حيث كنت بفضل الدعم الحركي رئيسا لبلدية انصارية عاملا بتوجيهات القيادة في هذا الإطار ، القيادة التي يرأسها قائد مقاوم ووطني إستثنائي بحكمته وجرأته ووطنيته دولة الرئيس نبيه بري، الذي مع كل إشراقة شمس على هذا الوطن نجدد البيعة له ونحمد الله على نعمة وجوده بيننا وعلى رأس مقاومتنا".
وأمل أن تلتقط  "الرئاسة الاولى والحكومة مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار الوطني وصولا لاستراتيجية دفاعية تحفظ لبنان وتحميه في وجه الأطماع الصهيونية".

وختم داعيا للجرحى "بالشفاء العاجل والرحمة للشهداء".
