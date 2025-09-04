هل سينسحب وزراء "الحزب" و "أمل" من جلسة الجمعة؟

Advertisement

تتجه الأنظار إلى جلسة الجمعة، حيث ستناقش الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.وحسب مصادر الحدث، فإنّ الجيش لن يلزم نفسه بتاريخ محدد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح.ولفت المصدر إلى انّ خطة الجيش لحصر السلاح التي سيقدمها للحكومة تبدأ من ، وستقسّم زمنيا وفق المناطق.وأشارت المصادر إلى انّ وزراء وأمل سينسحبون فور بدء بحث خطة الجيش لحصر السلاح، في حين طالب وزراء الحزب وأمل أن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة، حسب المصدر.