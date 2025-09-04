Advertisement

لبنان

الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية

Lebanon 24
04-09-2025 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1412814-638925998096451635.png
Doc-P-1412814-638925998096451635.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع النائبة نجاة عون صليبا والنائب كميل شمعون في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.
Advertisement

كما التقى وفدًا من تجار سلاح الصيد والخرطوش، وجرى التداول في واقع القطاع وسبل تنظيمه ضمن الأطر القانونية.

مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بحث قضايا إنمائية مع 3 نواب ورئيسي بلديتي بيروت ودوما
lebanon 24
04/09/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع رؤساء بلديات وجمعيات شؤونا إنمائية وخدماتية
lebanon 24
04/09/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد بلدية زغرتا - اهدن عرض مع رسامني شؤونا إنمائية
lebanon 24
04/09/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار التقى الخير ووفودًا من بيروت وبحث ملفات إنمائية وخدماتية
lebanon 24
04/09/2025 19:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

نجاة عون صليبا

وزير الداخلية

أحمد الحجار

كميل شمعون

عون صليبا

نجاة عون

القضايا

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-04
12:08 | 2025-09-04
12:05 | 2025-09-04
12:00 | 2025-09-04
11:57 | 2025-09-04
11:54 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24