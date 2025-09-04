الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية

Advertisement

بحث والبلديات مع النائبة والنائب في عدد من الإنمائية والخدماتية.كما التقى وفدًا من تجار سلاح الصيد والخرطوش، وجرى التداول في واقع القطاع وسبل تنظيمه ضمن الأطر القانونية.