لبنان
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
Lebanon 24
04-09-2025
|
09:22
A-
A+
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
مع النائبة
نجاة عون صليبا
والنائب
كميل شمعون
في عدد من
القضايا
الإنمائية والخدماتية.
كما التقى وفدًا من تجار سلاح الصيد والخرطوش، وجرى التداول في واقع القطاع وسبل تنظيمه ضمن الأطر القانونية.
