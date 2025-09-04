"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

أدانت الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة وجرحى بينهم أطفال، واستهدفت كذلك مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية .

وناشدت الوزارة في بيان، للضغط على لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة على حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في .