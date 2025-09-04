Advertisement

لبنان

"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

Lebanon 24
04-09-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1412825-638926012591793438.jpg
Doc-P-1412825-638926012591793438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال، واستهدفت كذلك مجدداً  قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701  ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية . 
Advertisement
 
وناشدت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة على حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان .
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: إيران تدين الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على سوريا
lebanon 24
04/09/2025 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندين بحزم الإعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل"
lebanon 24
04/09/2025 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا
lebanon 24
04/09/2025 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" يدين الاعتداءات في السويداء: لا تسهم بالوصول الى الحل السياسي المطلوب
lebanon 24
04/09/2025 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية والمغتربين

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

الأمن الدولي

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-04
12:08 | 2025-09-04
12:05 | 2025-09-04
12:00 | 2025-09-04
11:57 | 2025-09-04
11:54 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24