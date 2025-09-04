Advertisement

لبنان

"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية

Lebanon 24
04-09-2025 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1412827-638926022371765877.png
Doc-P-1412827-638926022371765877.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه تجمع العلماء المسلمين رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، تلاها رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله، مؤكدًا أن المناسبة محطة للتأسّي برسول الله (ص) في الأخلاق والسياسة، والصبر على الشدائد بالاتكال على الله، والعمل لخدمة الناس، ورفع الظلم، والدفاع عن المقدسات، وحماية الأوطان.
Advertisement

وأشار عبد الله إلى أن النبي محمد (ص) علّم البشرية نهجَي الجهاد: جهاد الأعداء والمحتلين، وجهاد النفس الذي وصفه بالأكبر، مؤكدًا أن أعظم أهداف بعثته كانت إتمام مكارم الأخلاق ونشر الرحمة بين البشر، بعيدًا عن الإرهاب والتدمير الذي مارسته جماعات متطرفة أساءت للإسلام.


الرسالة تطرقت إلى الحرب الطاحنة التي شهدها العام الحالي بين محور المقاومة والعدو الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها، وإلى ما اعتبره "خسارة شخصية عظيمة" هي السيد حسن نصر الله الذي استشهد خلال الحرب. لكن عبد الله شدد على أن الاستشهاد زاد المقاومة تمسكًا بسلاحها وبخيارها حتى تحقيق النصر النهائي، مستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ…﴾.

أبرز المواقف التي أعلنها التجمع:
- الوحدة الإسلامية: الدعوة لعلماء الأمة ومثقفيها وطلابها للعمل المشترك ونبذ الاقتتال المذهبي، استنادًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً…﴾.
- رفض قرار الحكومة اللبنانية: الذي وافق على مقدمة الورقة الأميركية بشأن سحب سلاح المقاومة، معتبراً أنه "غير دستوري ولا ميثاقي".
- التأكيد على خطاب القسم للرئيس جوزاف عون: بوجوب إعادة أموال المودعين، وإعمار ما دمرته الحرب، والتمسك بتنفيذ القرار 1701 عبر انسحاب الاحتلال من ا-أراضي اللبنانية وإعادة الأسرى.
- دعوة علماء الدين: إلى فضح الفاسدين والسارقين والضغط لمحاسبتهم واسترداد المال المنهوب.
- مواجهة حرب الإبادة على غزة: التي ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرأي العام الدولي بدأ يميل لمصلحة القضية الفلسطينية.
- التمسك بالمقاومة الإسلامية: كرمز لعزة لبنان وسيادته، محذرًا من محاولات تشويهها بتحريض أميركي.
- العدو الصهيوني هو العدو الأوحد: والتشديد على وجوب استمرار التحريض للجهاد حتى اجتثاثه، مع التحذير من خطورة الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى.

وختم عبد الله بالدعاء لتحقيق الوحدة الإسلامية والنصر النهائي، مؤكدًا أن "تباشير زوال الكيان الصهيوني باتت قريبة"، وأن الأمة ستصلي قريبًا في المسجد الأقصى بعد تحريره.
 
 
مواضيع ذات صلة
"تجمع العلماء المسلمين": الضغوط الأميركية بلغت حد التهديد
lebanon 24
04/09/2025 19:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"العلماء المسلمين": لا نسمح بالمساس بالسلاح!
lebanon 24
04/09/2025 19:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين" يزور بلدية حارة حريك
lebanon 24
04/09/2025 19:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع العلماء المسلمين: صمت عالمي على إبادة غزة
lebanon 24
04/09/2025 19:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الفلسطينية

السيد حسن

اللبنانية

المقاومة

على الله

الاحتلال

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-04
12:08 | 2025-09-04
12:05 | 2025-09-04
12:00 | 2025-09-04
11:57 | 2025-09-04
11:54 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24