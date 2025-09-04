29
لبنان
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
Lebanon 24
04-09-2025
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه تجمع العلماء المسلمين رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، تلاها رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله، مؤكدًا أن المناسبة محطة للتأسّي برسول الله (ص) في الأخلاق والسياسة، والصبر على الشدائد بالاتكال
على الله
، والعمل لخدمة الناس، ورفع الظلم، والدفاع عن المقدسات، وحماية الأوطان.
وأشار عبد الله إلى أن النبي محمد (ص) علّم البشرية نهجَي الجهاد: جهاد الأعداء والمحتلين، وجهاد النفس الذي وصفه بالأكبر، مؤكدًا أن أعظم أهداف بعثته كانت إتمام مكارم الأخلاق ونشر الرحمة بين البشر، بعيدًا عن الإرهاب والتدمير الذي مارسته جماعات متطرفة أساءت للإسلام.
الرسالة تطرقت إلى الحرب الطاحنة التي شهدها العام الحالي بين محور
المقاومة
والعدو الصهيوني المدعوم من
الولايات المتحدة
وحلفائها، وإلى ما اعتبره "خسارة شخصية عظيمة" هي
السيد حسن
نصر الله الذي استشهد خلال الحرب. لكن عبد الله شدد على أن الاستشهاد زاد المقاومة تمسكًا بسلاحها وبخيارها حتى تحقيق النصر النهائي، مستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ…﴾.
أبرز المواقف التي أعلنها التجمع:
- الوحدة الإسلامية: الدعوة لعلماء الأمة ومثقفيها وطلابها للعمل المشترك ونبذ الاقتتال المذهبي، استنادًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً…﴾.
- رفض قرار الحكومة
اللبنانية
: الذي وافق على مقدمة الورقة الأميركية بشأن سحب سلاح المقاومة، معتبراً أنه "غير دستوري ولا ميثاقي".
- التأكيد على خطاب القسم للرئيس جوزاف عون: بوجوب إعادة أموال المودعين، وإعمار ما دمرته الحرب، والتمسك بتنفيذ القرار 1701 عبر انسحاب
الاحتلال
من ا-أراضي اللبنانية وإعادة الأسرى.
-
دعوة علماء الدين: إلى فضح الفاسدين والسارقين والضغط لمحاسبتهم واسترداد المال المنهوب.
- مواجهة حرب الإبادة على غزة: التي ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرأي العام الدولي بدأ يميل لمصلحة القضية
الفلسطينية
.
- التمسك بالمقاومة الإسلامية: كرمز لعزة
لبنان
وسيادته، محذرًا من محاولات تشويهها بتحريض أميركي.
- العدو الصهيوني هو العدو الأوحد: والتشديد على وجوب استمرار التحريض للجهاد حتى اجتثاثه، مع التحذير من خطورة الانتهاكات المتواصلة للمسجد
الأقصى
.
وختم عبد الله بالدعاء لتحقيق الوحدة الإسلامية والنصر النهائي، مؤكدًا أن "تباشير زوال الكيان الصهيوني باتت قريبة"، وأن الأمة ستصلي قريبًا في المسجد الأقصى بعد تحريره.
زيادة الأقساط 100 بالمئة... وسعر كتاب يُثير الجدل!
Lebanon 24
زيادة الأقساط 100 بالمئة... وسعر كتاب يُثير الجدل!
12:39 | 2025-09-04
04/09/2025 12:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر ما كشف عن جلسة "حصر السلاح"... هذه الصيغة التي أعدّها الرئيس عون
Lebanon 24
آخر ما كشف عن جلسة "حصر السلاح"... هذه الصيغة التي أعدّها الرئيس عون
12:08 | 2025-09-04
04/09/2025 12:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة متحللة في طبرجا
Lebanon 24
العثور على جثة متحللة في طبرجا
12:05 | 2025-09-04
04/09/2025 12:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني: إعادة تأهيل مار مخايل فعل صمود ورسالة أمل للبنانيين
Lebanon 24
رسامني: إعادة تأهيل مار مخايل فعل صمود ورسالة أمل للبنانيين
12:00 | 2025-09-04
04/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ضبط شاحنة مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة
Lebanon 24
بالصور... ضبط شاحنة مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة
11:57 | 2025-09-04
04/09/2025 11:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
