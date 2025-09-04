"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية

Advertisement

- الوحدة الإسلامية: الدعوة لعلماء الأمة ومثقفيها وطلابها للعمل المشترك ونبذ الاقتتال المذهبي، استنادًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً…﴾.

- رفض قرار الحكومة : الذي وافق على مقدمة الورقة الأميركية بشأن سحب سلاح المقاومة، معتبراً أنه "غير دستوري ولا ميثاقي".

- التأكيد على خطاب القسم للرئيس جوزاف عون: بوجوب إعادة أموال المودعين، وإعمار ما دمرته الحرب، والتمسك بتنفيذ القرار 1701 عبر انسحاب من ا-أراضي اللبنانية وإعادة الأسرى.

وجّه تجمع العلماء المسلمين رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، تلاها رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله، مؤكدًا أن المناسبة محطة للتأسّي برسول الله (ص) في الأخلاق والسياسة، والصبر على الشدائد بالاتكال ، والعمل لخدمة الناس، ورفع الظلم، والدفاع عن المقدسات، وحماية الأوطان.وأشار عبد الله إلى أن النبي محمد (ص) علّم البشرية نهجَي الجهاد: جهاد الأعداء والمحتلين، وجهاد النفس الذي وصفه بالأكبر، مؤكدًا أن أعظم أهداف بعثته كانت إتمام مكارم الأخلاق ونشر الرحمة بين البشر، بعيدًا عن الإرهاب والتدمير الذي مارسته جماعات متطرفة أساءت للإسلام.الرسالة تطرقت إلى الحرب الطاحنة التي شهدها العام الحالي بين محور والعدو الصهيوني المدعوم من وحلفائها، وإلى ما اعتبره "خسارة شخصية عظيمة" هي نصر الله الذي استشهد خلال الحرب. لكن عبد الله شدد على أن الاستشهاد زاد المقاومة تمسكًا بسلاحها وبخيارها حتى تحقيق النصر النهائي، مستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ…﴾.