Advertisement

لبنان

رجي: قرار حصر السلاح سيادي

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1412833-638926033439839123.png
Doc-P-1412833-638926033439839123.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في أعمال الدورة العادية الـ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وألقى كلمة لبنان وتطرق فيها إلى قرار الحكومة الذي وصفه بالـ "التاريخي" بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية، وانطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني الى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلّحة. وشدد رجي على أن "هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قراراتٌ سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعوّل بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها".
Advertisement
تحدث الوزير رجي عن المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة ومجلس النواب على مختلف الصعد، وأعرب عن تطلع لبنان الى عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه ولعب دور أساس في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية، مقدرا تضامنهم الدائم مع لبنان ودعمهم المستمر له.

تطرق إلى استمرار اسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني / نوفمير 2024)، رغم كل الخطوات التي أتخذها لبنان لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي فيه. وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949 بإشراف الامم المتحدة. وكرر دعوة الأشقاء العرب الى دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من تطبيق قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.

أكد رجي استعداد الدولة اللبنانية للتعاون والتنسيق مع الدولة السورية من أجل حلّ كل القضايا الشائكة والملفات العالقة منذ عقود بين البلدين،لا سيّما ملف تحديد وترسيم وتثبيت الحدود ومكافحة التهريب وقضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، بالإضافة الى قضية إنسانية أخرى لا تقل أهمية وهي قضية النازحين السوريين.

جدد دعم لبنان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير مصيره، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم في ظل تمسّك لبنان برفض توطينهم على أراضيه. وشدد على رفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لأنها لن تجلب أي استقرار للمنطقة وإنما ستزيد الأمور تعقيداً واحتقاناً.
 

هذا و اعتمد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي بند التضامن مع لبنان، مؤكداً دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ورافضا أي تدخل خارجي في هذا الشأن السيادي. كما رحّب بإطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني، ودعا إلى استكماله بدعم عربي.

وجدد المجلس التزام الدول الأعضاء بدعم لبنان في مواجهة أزماته الاقتصادية، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدا دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاقية الهدنة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
مواضيع ذات صلة
رجّي التقى نظيره الكويتي: قرار حصر السلاح كان ينبغي أنّ يُتّخذ منذ سنوات طويلة
lebanon 24
04/09/2025 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عن جلسة "حصر السلاح": ما حصل غير سيادي
lebanon 24
04/09/2025 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التّنسيق اللبنانيّة-الأميركيّة :قرار الحكومة اللّبنانيّة بحصر السلاح سّياديّ وتاريخيّ!
lebanon 24
04/09/2025 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي بحث وزكي التمديد" لليونيفيل" : الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح
lebanon 24
04/09/2025 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-04
14:16 | 2025-09-04
15:05 | 2025-09-04
14:49 | 2025-09-04
14:41 | 2025-09-04
14:40 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24