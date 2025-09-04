Advertisement

لبنان

بينها لبنان... تحذير أميركيّ بعدم السفر إلى هذه الدول

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:27
أفادت "الجزيرة"، أنّ وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تحذيراً بعدم السفر إلى عدد من البلدان.
وأشارت الخارجيّة الأميركيّة، إلى أنّ من بين هذه الدول: روسيا وأوكرانيا وأفغانستان وإيران وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والسودان واليمن.
 
 
 
