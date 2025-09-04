العثور على جثة متحللة في طبرجا

Advertisement

عُثر منذ بعض الوقت في بلدة – كفرياسين على جثة متحللة تعود لإمرأة من مواليد العام 1992، مجهولة باقي الهوية، وكانت ملفوفة بسجادة وموضوعة داخل "تتخيتة" أحد المنازل في كفرياسين طبرجا.وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لكشف الملابسات، وقد تبيّن أنّ المنزل كان مستأجراً من شخص سوري غادره منذ نحو شهر. يذكر أنّ المرأة كان قد أُبلِغ عن اختفائها لدى القوى الأمنية. (الوكالة الوطنية)