لبنان

العثور على جثة متحللة في طبرجا

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:05
عُثر منذ بعض الوقت في بلدة طبرجا – كفرياسين على جثة متحللة تعود لإمرأة سورية من مواليد العام 1992، مجهولة باقي الهوية، وكانت ملفوفة بسجادة وموضوعة داخل "تتخيتة" أحد المنازل في كفرياسين طبرجا.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لكشف الملابسات، وقد تبيّن أنّ المنزل كان مستأجراً من شخص سوري غادره منذ نحو شهر. يذكر أنّ المرأة كان قد أُبلِغ عن اختفائها منذ فترة لدى القوى الأمنية. (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24