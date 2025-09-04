Advertisement

لبنان

هل سينسحب مكي من جلسة الغد؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:08
أفادت معلومات الـ "mtv"، أن "الوزير الشيعي الخامس في الحكومة فادي مكي أبلغ المعنيين أنه لن ينسحب من جلسة الغد وسيبقى للبحث في خطة الجيش".
