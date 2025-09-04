Advertisement

لبنان

أبو الحسن: الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. من يُحاسبها؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:21
كتب النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على منصة "X": "‏لقد أجمعت القوى السياسية المشاركة في الحكومة على مبدأ حصر السلاح بيد ‎الدولة، ونحن نؤكّد على هذا المبدأ وعلى تطبيق اتفاق ‎الطائف وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن، لكن يبقى السؤال الكبير من يُلزِم إسرائيل ويمأبو الحسن: الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة... من يُحاسبها؟نع اعتداءاتها المتكرّرة على الجنوب؟ وماذا يُحضَّر للبنان والمنطقة؟"
