إشكال عائليّ... تضارب واستخدام سكاكين

شهدت إشكالاً عائلياً، تطوّر إلى عراك وتضارب واستخدام السكاكين.

Advertisement

وأُصيب أ.ج وه.ج، ونقلا إلى المستشفى.



وفي سياق منفصل، وقع إشكال تخلله إطلاق نار في منطقة – ، ما أدى إلى إصابة الشاب بطلق ناري.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.