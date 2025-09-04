Advertisement

لبنان

إشكال عائليّ... تضارب واستخدام سكاكين

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:28
شهدت منطقة دير عمار إشكالاً عائلياً، تطوّر إلى عراك وتضارب واستخدام السكاكين.
وأُصيب أ.ج وه.ج، ونقلا إلى المستشفى.
 
 

وفي سياق منفصل، وقع إشكال تخلله إطلاق نار في منطقة ضهر العينالكورة، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد السقا بطلق ناري.
 
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
 
 
 
16:38 | 2025-09-04
16:32 | 2025-09-04
15:56 | 2025-09-04
15:45 | 2025-09-04
15:33 | 2025-09-04
15:21 | 2025-09-04
