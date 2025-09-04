Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة... هذا آخر ما قيل عن مهلة "سحب السلاح"!

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:15
كشفت مصادر مطلعة لـ"mtv" اليوم الخميس أن فترة الـ 15 شهرًا لسحب السلاح ليست مهلة جامدة، بل هي تتعلق بعمل تدريجي متحرك على مراحل.
بدورها، أوضحت مصادر وزارة الخارجية الأميركية أن المهمة التي أوكلت للجيش تمثل اختبارًا جديًا لسيادة الدولة، وليس فقط ورقة تقنية قدمتها أميركا.
وزارة الخارجية الأميركية

وزارة الخارجية

سيادة الدولة

mtv

