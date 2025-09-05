"القوات" تركّز على المسلمين

Advertisement

المصادر المتابعة تشير إلى" أن الاستراتيجية الجديدة ل" القوات" تعتمد على كسب أصوات إضافية من الناخبين لضمان تحسين النتائج الانتخابية".وتضيف المصادر "أن هذا التوجه يعكس خطة جديدة لدى القيادة الحزبية تقوم على تنويع قواعد الدعم، خصوصًا بعد تراجع حظوظ "القوات" في بعض المناطق التقليدية التي كانت تمثل سابقًا العمود الفقري لتمثيلها النيابي.