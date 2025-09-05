Advertisement

لبنان

"القوات" تركّز على المسلمين

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:45
تخطط "القوات اللبنانية" للتركيز على تعزيز حضورها داخل البيئات المسلمة في بعض الأقضية والدوائر الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تعويض محدودية فرصها في زيادة عدد النواب بالاعتماد على التقدم في الشارع المسيحي، الذي يُعد شبه مستحيل في ظل الواقع الحالي.
المصادر المتابعة تشير إلى" أن الاستراتيجية الجديدة ل" القوات" تعتمد على كسب أصوات إضافية من الناخبين المسلمين لضمان تحسين النتائج الانتخابية".

وتضيف  المصادر "أن هذا التوجه يعكس خطة جديدة لدى القيادة الحزبية تقوم على تنويع قواعد الدعم، خصوصًا بعد تراجع حظوظ "القوات" في بعض المناطق التقليدية المسيحية التي كانت تمثل سابقًا العمود الفقري لتمثيلها النيابي.
المصدر: خاص لبنان24
