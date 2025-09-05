Advertisement

لبنان

الزراعة.. ضبط عنب وليمون مهرب وهذا مصير المضبوطات

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1413056-638926574455402540.png
Doc-P-1413056-638926574455402540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمليات ضبط نوعية في منطقتي طرابلس وبيروت، أسفرت عن توقيف آلية كانت متوجهة من الشمال إلى بيروت، وكانت محملة بكميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهربة. 
Advertisement
 
وأفادت وزارة الزراعة في بيان، بأنه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، والحد من الظواهر التي تهدّد المزارعين والاقتصاد الوطني، نفّذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمليات ضبط نوعية خلال اليومين الماضيين في منطقتي طرابلس وبيروت".

وأشارت الى انه جرى مصادرة المنتجات بالكامل وتسليمها مع باقي المضبوطات وفق الأصول إلى المستشفى العسكري.

المضبوطات شملت:

- عنب: 3780 كلغ

- ورق عنب: 90 كلغ

- ليمون حامض: 950 كلغ

- موز: 480 كلغ

- كلمنتين: 180 كلغ

بلغت القيمة التقديرية لهذه المضبوطات نحو 626 مليون ليرة لبنانية، فيما وصلت الغرامات المفروضة إلى حوالى مليار و252 مليون ليرة لبنانية.

وأكدت الوزارة أنّ "هذه العمليات تندرج ضمن خطة صارمة وشاملة لمكافحة إدخال المنتجات الزراعية المهرّبة التي تُلحق ضرراً مباشراً بالمزارعين اللبنانيين وتؤثر سلباً على الأسواق المحلية"، مشدّدة على "استمرار التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك لحماية الإنتاج الوطني وضمان سلامة الغذاء والأمن الغذائي في لبنان".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
هاني: تحديث الزراعة خيار مصيري لعكار ولبنان
lebanon 24
05/09/2025 10:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... ضبط شاحنة مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة
lebanon 24
05/09/2025 10:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
lebanon 24
05/09/2025 10:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور جديد في قضية تهريب الأدوية عبر المطار... توقيف سوري وهذا ما ضبط داخل منزله (صورة)
lebanon 24
05/09/2025 10:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المنتجات الزراعية

الأجهزة الأمنية

الاقتصاد الوطني

الوكالة الوطنية

الأسواق المحلية

ليرة لبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-09-05
03:00 | 2025-09-05
02:52 | 2025-09-05
02:47 | 2025-09-05
02:06 | 2025-09-05
02:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24