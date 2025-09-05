الزراعة.. ضبط عنب وليمون مهرب وهذا مصير المضبوطات

نفّذت مديرية العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع ، عمليات ضبط نوعية في منطقتي وبيروت، أسفرت عن توقيف آلية كانت متوجهة من إلى ، وكانت محملة بكميات كبيرة من المهربة.

وأفادت وزارة الزراعة في بيان، بأنه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، والحد من التي تهدّد المزارعين والاقتصاد الوطني، نفّذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمليات ضبط نوعية خلال اليومين الماضيين في منطقتي طرابلس وبيروت".



وأشارت الى انه جرى مصادرة المنتجات بالكامل وتسليمها مع باقي المضبوطات وفق الأصول إلى المستشفى العسكري.



المضبوطات شملت:



- عنب: 3780 كلغ



- ورق عنب: 90 كلغ



- ليمون حامض: 950 كلغ



- موز: 480 كلغ



- كلمنتين: 180 كلغ



بلغت القيمة التقديرية لهذه المضبوطات نحو 626 مليون ، فيما وصلت الغرامات المفروضة إلى حوالى مليار و252 مليون ليرة لبنانية.



وأكدت الوزارة أنّ "هذه العمليات تندرج ضمن خطة صارمة وشاملة لمكافحة إدخال المنتجات الزراعية المهرّبة التي تُلحق ضرراً مباشراً بالمزارعين اللبنانيين وتؤثر سلباً على "، مشدّدة على "استمرار التعاون الوثيق مع والجمارك لحماية الإنتاج الوطني وضمان سلامة الغذاء والأمن الغذائي في ".

(الوكالة الوطنية)