لبنان

حتى الإثنين.. الطقس صيفي معتدل مع ضباب على المرتفعات

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:47
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع تشكل ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال، بينما تبقى دون تغيير يذكر على الساحل وفي الداخل.
وأشارت النشرة الجوية إلى أن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ستسيطر عليهما أجواء صيفية معتدلة خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى من المعدل في المناطق الجبلية والداخلية، حتى يوم الاثنين المقبل، حيث يتوقع أن يتحول الطقس إلى متقلب نسبياً نتيجة تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه فوق وسط تركيا.

وأوضحت النشرة أن معدل درجات الحرارة لشهر أيلول يتراوح في بيروت بين 24 و32 درجة، وفي طرابلس بين 22 و31 درجة، وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة:
- الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، مع بقاء درجات الحرارة ثابتة على الساحل وفي الداخل، وارتفاع طفيف على الجبال.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل والساحل.
- الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، مع نشاط للرياح وتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية.
- الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع رياح نشطة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، مع احتمالية نشوء خلايا رعدية متفرقة بعد الظهر شمال البلاد وهطول أمطار محلية.

درجات الحرارة المتوقعة:
- على الساحل: من 25 إلى 30 درجة
- فوق الجبال: من 16 إلى 26 درجة
- في الداخل: من 17 إلى 35 درجة

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
الانقشاع: جيد على الساحل، لكنه يتدهور على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.
حال البحر: منخفض الموج، وحرارة سطح الماء تبلغ 29 درجة مئوية.
الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
شروق الشمس: الساعة 6:14 صباحاً
غروب الشمس: الساعة 18:59
 
