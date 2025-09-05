Advertisement

لبنان

بالصور.. تجمع لأصحاب الشاحنات في شتورا

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:52
أفادت مندوبة "لبنان24" عن تجمع لاصحاب الشاحنات تحت جسر الاوتوستراد العربي جلالا- شتورا وسط تواجد لعناصر من قوى الأمن الداخلي.
قوى الأمن الداخلي

أصحاب الشاحنات

لبنان24

لبنان

جلالا

