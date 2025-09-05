Advertisement

لبنان

الرفاعي: لبنان واحد ووحدته مصدر القوة والاستقرار

Lebanon 24
05-09-2025 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1413120-638926687135462606.png
Doc-P-1413120-638926687135462606.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدَّد مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في خطبة الجمعة العهد بأن لبنان وطن واحد لجميع أبنائه، متماسك بتنوعه، وقوي بوحدته، لا مكان فيه للكراهية أو الإلغاء، بل للمحبة والتكافل والتعاون. وأكد أن التضامن يحفظ الاستقرار والانتماء الصادق يحمي الأرض والكرامة، وأن الوحدة هي أساس بناء مستقبل يليق بالوطن.
Advertisement

وأشار الرفاعي إلى قول الله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم"،
 
موضحًا أن المجتمع الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم هو مجتمع متراحم متعاون، تتماسك فيه القلوب وتتحد الجهود، وإذا انتصرت الرحمة بين أبنائه قويت الأمة وازدهر الوطن.

وتحدث عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضائله، فقال: "نبي الصدق والرحمة، أرسله الله رحمة للعالمين، جمع بين صفاء الروح وقوة العقل، وبين نقاء القلب وصلابة الإرادة. نشأ أمينًا صادقًا قبل البعثة، وحمل الرسالة التي أخرجت البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الهداية".

وذكر الرفاعي دور النبي في إقامة مجتمع قوي قائم على العدل والشورى والمصالح العامة فوق الخاصة، مشددًا على أن إدارة لبنان اليوم تتطلب نفس الحكمة والقدرة على جمع الكلمة تحت سقف العدالة وسيادة القانون بعيدًا عن المحاصصة والفساد.

وأشار إلى أن النبي أسس مجتمعًا مترابطًا، حرر العقول من الخرافة، وفتح أبواب النهضة والرقي، وأرسى قواعد العلم والمعرفة، مؤكداً أن شريعته شاملة ومتوازنة، تحفظ حقوق الإنسان وتبني المجتمع، وتظل صالحة لكل زمان ومكان.

وختم مفتي بعلبك الهرمل خطبته بالتأكيد على أن صفات النبي اجتمعت في شخصيته الإنسانية الكاملة: "نبي يوحى إليه، مربٍ يزكي النفوس، قائد يقود الجيوش، حاكم يقيم العدل، أب رحيم، زوج مخلص، وصديق وفي، وإنسان كامل في رسالته. أثره خالد في القلوب والعقول، ومنهجه لا يخبو نوره، بل يزداد إشراقًا مع الأيام".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
القمة البحرينية-اللبنانية: تؤكد البحرين ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته
lebanon 24
05/09/2025 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل القصاب ووفدًا من "لبنان القوي": وحدة لبنان تحمي سيادته
lebanon 24
05/09/2025 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس القبرصي: موقفنا واضح ونحن ندعم إستقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان
lebanon 24
05/09/2025 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نشدد على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها
lebanon 24
05/09/2025 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الهرمل

الحكمة

البشري

الرحمة

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2025-09-05
11:25 | 2025-09-05
11:02 | 2025-09-05
10:37 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:20 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24