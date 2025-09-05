الرفاعي: لبنان واحد ووحدته مصدر القوة والاستقرار



وأشار الرفاعي إلى قول الله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم"، جدَّد مفتي محافظة الشيخ بكر الرفاعي في خطبة الجمعة بأن وطن واحد لجميع أبنائه، متماسك بتنوعه، وقوي بوحدته، لا مكان فيه للكراهية أو الإلغاء، بل للمحبة والتكافل والتعاون. وأكد أن التضامن يحفظ الاستقرار والانتماء الصادق يحمي الأرض والكرامة، وأن الوحدة هي أساس بناء مستقبل يليق بالوطن.وأشار الرفاعي إلى قول الله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم"،

موضحًا أن المجتمع الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم هو مجتمع متراحم متعاون، تتماسك فيه القلوب وتتحد الجهود، وإذا انتصرت بين أبنائه قويت الأمة وازدهر الوطن.



وتحدث عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضائله، فقال: "نبي الصدق والرحمة، أرسله الله رحمة للعالمين، جمع بين صفاء الروح وقوة العقل، وبين نقاء القلب وصلابة الإرادة. نشأ أمينًا صادقًا قبل البعثة، وحمل الرسالة التي أخرجت البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الهداية".



وذكر الرفاعي دور النبي في إقامة مجتمع قوي قائم على العدل والشورى والمصالح العامة فوق الخاصة، مشددًا على أن إدارة لبنان اليوم تتطلب نفس والقدرة على جمع الكلمة تحت سقف العدالة وسيادة القانون بعيدًا عن المحاصصة والفساد.



وأشار إلى أن النبي أسس مجتمعًا مترابطًا، حرر العقول من الخرافة، وفتح أبواب النهضة والرقي، وأرسى قواعد والمعرفة، مؤكداً أن شريعته شاملة ومتوازنة، تحفظ حقوق الإنسان وتبني المجتمع، وتظل صالحة لكل زمان ومكان.



وختم مفتي خطبته بالتأكيد على أن صفات النبي اجتمعت في شخصيته الإنسانية الكاملة: "نبي يوحى إليه، مربٍ يزكي النفوس، قائد يقود الجيوش، حاكم يقيم العدل، أب رحيم، زوج مخلص، وصديق وفي، وإنسان كامل في رسالته. أثره خالد في القلوب والعقول، ومنهجه لا يخبو نوره، بل يزداد إشراقًا مع الأيام".

