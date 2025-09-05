29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرفاعي: لبنان واحد ووحدته مصدر القوة والاستقرار
Lebanon 24
05-09-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدَّد مفتي محافظة
بعلبك الهرمل
الشيخ بكر الرفاعي في خطبة الجمعة
العهد
بأن
لبنان
وطن واحد لجميع أبنائه، متماسك بتنوعه، وقوي بوحدته، لا مكان فيه للكراهية أو الإلغاء، بل للمحبة والتكافل والتعاون. وأكد أن التضامن يحفظ الاستقرار والانتماء الصادق يحمي الأرض والكرامة، وأن الوحدة هي أساس بناء مستقبل يليق بالوطن.
Advertisement
وأشار الرفاعي إلى قول الله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم"،
موضحًا أن المجتمع الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم هو مجتمع متراحم متعاون، تتماسك فيه القلوب وتتحد الجهود، وإذا انتصرت
الرحمة
بين أبنائه قويت الأمة وازدهر الوطن.
وتحدث عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضائله، فقال: "نبي الصدق والرحمة، أرسله الله رحمة للعالمين، جمع بين صفاء الروح وقوة العقل، وبين نقاء القلب وصلابة الإرادة. نشأ أمينًا صادقًا قبل البعثة، وحمل الرسالة التي أخرجت البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الهداية".
وذكر الرفاعي دور النبي في إقامة مجتمع قوي قائم على العدل والشورى والمصالح العامة فوق الخاصة، مشددًا على أن إدارة لبنان اليوم تتطلب نفس
الحكمة
والقدرة على جمع الكلمة تحت سقف العدالة وسيادة القانون بعيدًا عن المحاصصة والفساد.
وأشار إلى أن النبي أسس مجتمعًا مترابطًا، حرر العقول من الخرافة، وفتح أبواب النهضة والرقي، وأرسى قواعد
العلم
والمعرفة، مؤكداً أن شريعته شاملة ومتوازنة، تحفظ حقوق الإنسان وتبني المجتمع، وتظل صالحة لكل زمان ومكان.
وختم مفتي
بعلبك
الهرمل
خطبته بالتأكيد على أن صفات النبي اجتمعت في شخصيته الإنسانية الكاملة: "نبي يوحى إليه، مربٍ يزكي النفوس، قائد يقود الجيوش، حاكم يقيم العدل، أب رحيم، زوج مخلص، وصديق وفي، وإنسان كامل في رسالته. أثره خالد في القلوب والعقول، ومنهجه لا يخبو نوره، بل يزداد إشراقًا مع الأيام".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
القمة البحرينية-اللبنانية: تؤكد البحرين ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته
Lebanon 24
القمة البحرينية-اللبنانية: تؤكد البحرين ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته
05/09/2025 18:30:07
05/09/2025 18:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عون استقبل القصاب ووفدًا من "لبنان القوي": وحدة لبنان تحمي سيادته
Lebanon 24
عون استقبل القصاب ووفدًا من "لبنان القوي": وحدة لبنان تحمي سيادته
05/09/2025 18:30:07
05/09/2025 18:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس القبرصي: موقفنا واضح ونحن ندعم إستقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان
Lebanon 24
الرئيس القبرصي: موقفنا واضح ونحن ندعم إستقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان
05/09/2025 18:30:07
05/09/2025 18:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: نشدد على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها
Lebanon 24
سلام: نشدد على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها
05/09/2025 18:30:07
05/09/2025 18:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الهرمل
الحكمة
البشري
الرحمة
العهد
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
Lebanon 24
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
09:35 | 2025-09-05
05/09/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
Lebanon 24
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
11:25 | 2025-09-05
05/09/2025 11:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
Lebanon 24
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
11:02 | 2025-09-05
05/09/2025 11:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
Lebanon 24
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
10:37 | 2025-09-05
05/09/2025 10:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
10:30 | 2025-09-05
05/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:35 | 2025-09-05
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
11:25 | 2025-09-05
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
11:02 | 2025-09-05
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
10:37 | 2025-09-05
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
10:30 | 2025-09-05
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
10:20 | 2025-09-05
مقعده بجانبها... ماذا أوضحت وزيرة البيئة بعد دخول قائد الجيش إلى جلسة مجلس الوزراء؟
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24