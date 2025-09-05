Advertisement

لبنان

كلمة لنعيم قاسم الأسبوع المُقبل

Lebanon 24
05-09-2025 | 06:42
يُلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم الأربعاء المقبل، كلمة عند الساعة 5 عصرا خلال الاحتفال المركزي، في ذكرى المولد النبوي، في ثانوية المهدي- الحدث.
