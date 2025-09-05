مساء اليوم... ماذا سيشهد المسلك الغربيّ من نفق الكوكودي؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:عطفًا على كتاب محافظ ، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتركيب مصابيح إنارة جديدة على المسلك من نفق الكوكودي- اعتبارًا من الساعة 21،00 من مساء اليوم 05-09-2025، وحتى السّاعة 04،00 من فجر يوم غد 06-09-2025.لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:منع مرور السير القادم من باتجاه خلدة مرورًا بأوتوستراد زياد الرّحباني وأنفاق ، وسيتمّ تحويل السير باتجاهمنع مرور السير القادم من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله باتجاه .لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.