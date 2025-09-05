Advertisement

لبنان

اجتماع بين عون وسلام في قصر بعبدا

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:50
عُقِدَ إجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
