لبنان
أبي رميا أعلن بعد زيارته وزير الصحة تأمين كامل التمويل لإنهاء الأشغال في مستشفى قرطبا
Lebanon 24
05-09-2025
|
08:35
أعلن المكتب الاعلامي للنائب
سيمون ابي رميا
، في بيان ان النائب
أبي رميا
، عقد اليوم "اجتماعا مع
وزير الصحة
الدكتور ركان
ناصر الدين
في مكتبه في الوزارة، وقال في تصريح:"بعد لقائي اليوم مع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، يسعدني أن أزف إلى أهلي في
قرطبا
وجرد
جبيل
الجنوبي وقضاء جبيل
بشرى سارة
: اتفقت مع وزير الصحة على تأمين كامل التمويل اللازم لإنهاء أعمال بناء مستشفى قرطبا الحكومي. وسيصدر الوزير في الايام المقبلة قراراً يؤمن المساهمة المالية المطلوبة من قبل ادارة المستشفى".
أضاف :"لقد تم هذا الاتفاق بالتنسيق مع زميلي النائب
رائد برو
، وبعد اتصال مباشر مع مدير المستشفى الدكتور عباد السخن، حيث تم التأكيد على المضي قدما في استكمال المشروع وصولا إلى افتتاح المستشفى ووضعه في خدمة أهلنا بأسرع وقت ممكن.
إنها لحظة أعتبرها إنمائية بامتياز، لأن هذا الصرح الطبي المنتظر سيؤمّن الرعاية الصحية لأهلنا ويخفّف عنهم أعباء الانتقال إلى مستشفيات خارج المنطقة. سنبقى نتابع خطوة بخطوة حتى نرى المستشفى أبوابه مشرّعة أمام أبناء قرطبا والجرد وكل
قضاء جبيل
".
وشكر أبي
رميا
"معالي الوزير على التجاوب السريع بعد عدة اجتماعات عقدناها معه على هذا الصعيد، وقال :"وسيكون من قبلنا متابعة لاحقة لتأمين التجهيزات المطلوبة على كل المستويات بعد أن نكون قد انتهينا من أعمال البناء".
