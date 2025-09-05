أبي رميا أعلن بعد زيارته وزير الصحة تأمين كامل التمويل لإنهاء الأشغال في مستشفى قرطبا

Advertisement

أعلن المكتب الاعلامي للنائب ، في بيان ان النائب ، عقد اليوم "اجتماعا مع الدكتور ركان في مكتبه في الوزارة، وقال في تصريح:"بعد لقائي اليوم مع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، يسعدني أن أزف إلى أهلي في وجرد الجنوبي وقضاء جبيل : اتفقت مع وزير الصحة على تأمين كامل التمويل اللازم لإنهاء أعمال بناء مستشفى قرطبا الحكومي. وسيصدر الوزير في الايام المقبلة قراراً يؤمن المساهمة المالية المطلوبة من قبل ادارة المستشفى".أضاف :"لقد تم هذا الاتفاق بالتنسيق مع زميلي النائب ، وبعد اتصال مباشر مع مدير المستشفى الدكتور عباد السخن، حيث تم التأكيد على المضي قدما في استكمال المشروع وصولا إلى افتتاح المستشفى ووضعه في خدمة أهلنا بأسرع وقت ممكن.إنها لحظة أعتبرها إنمائية بامتياز، لأن هذا الصرح الطبي المنتظر سيؤمّن الرعاية الصحية لأهلنا ويخفّف عنهم أعباء الانتقال إلى مستشفيات خارج المنطقة. سنبقى نتابع خطوة بخطوة حتى نرى المستشفى أبوابه مشرّعة أمام أبناء قرطبا والجرد وكل ".وشكر أبي "معالي الوزير على التجاوب السريع بعد عدة اجتماعات عقدناها معه على هذا الصعيد، وقال :"وسيكون من قبلنا متابعة لاحقة لتأمين التجهيزات المطلوبة على كل المستويات بعد أن نكون قد انتهينا من أعمال البناء".