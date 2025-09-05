Advertisement

لبنان

خروج الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
05-09-2025 | 08:49
خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر من قاعة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل.
كذلك، خرج وزير التنميّة الإداريّة فادي مكّي من الجلسة.
 
 
وبحسب المعلومات، جلس الوزراء الـ5 في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا، بانتظار إنتهاء قائد الجيش من عرض خطّة سحب السلاح.
