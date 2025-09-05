Advertisement

لبنان

نصار ومرقص بحثا مع ممثلي الإعلام في العلاقة بين القضاء والإعلام

Lebanon 24
05-09-2025 | 09:18
عقد وزير العدل عادل نصاربمشاركة وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، اجتماعاً في مقر وزارة العدل مع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، خُصّص لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء." ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تُعقد تحت هذا العنوان"، كما افاد المكتب الاعلامي لوزير العدل.
وسائل الإعلام المرئية

وسائل الإعلام

وزير الإعلام

وزارة العدل

عادل نصار

بول مرقص

العلا

