لبنان

وزير يُلوّح بالإستقالة... إليكم ما قاله قبل خروجه من جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
05-09-2025 | 09:20
Doc-P-1413218-638926862923364621.png
Doc-P-1413218-638926862923364621.png photos 0
قال وزير التنميّة الإداريّة فادي مكيّ، قبل مغادرته قاعة جلسة مجلس الوزراء "إذا كانت الأمور ستكون ضاغطة عليّ، وإذا لم أستطع أنّ أجاري قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح، أضع إستقالتي بتصرّف رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة".
مجلس الوزراء

الجمهوري

داري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24