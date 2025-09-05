وزير يُلوّح بالإستقالة... إليكم ما قاله قبل خروجه من جلسة مجلس الوزراء

قال وزير التنميّة الإداريّة فادي مكيّ، قبل مغادرته قاعة جلسة "إذا كانت الأمور ستكون ضاغطة عليّ، وإذا لم أستطع أنّ أجاري قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح، أضع إستقالتي بتصرّف رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة".

