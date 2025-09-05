Advertisement

لبنان

بعد التداول بفيديو من داخل العناية الفائقة... توضيح من مستشفى الحريري

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1413231-638926888767180650.jpg
Doc-P-1413231-638926888767180650.jpg photos 0
صدر عن إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بيان توضيحي، جاء فيه :"تداول أحد المواقع الإعلامية الإلكترونية فيديو مصور من داخل غرفة العناية الفائقة في المستشفى، يتضمّن ادعاءات حول سوء الرعاية الصحية المقدّمة لأحد المرضى، إضافة إلى اتهامات بالإهمال الطبي وسوء النظافة. تود إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي توضيح ما يلي:
أولاً: تتابع الإدارة الحالية للمستشفى الموضوع ببالغ الجدية، وقد تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق الفوري والدقيق في ما ورد في الفيديو والمعلومات المصاحبة له.

ثانياً: تؤكد الإدارة أن أي تقصير في الرعاية أو إهمال في الأداء الطبي أو التمريضي مرفوض بشكل قاطع، وسيُتخذ بحق أي شخص يثبت تورطه أو تقصيره الإجراءات المناسبة وفق الأصول وبكل شفافية.

ثالثاً: ورغم الظروف المادية الصعبة والتحديات التي يواجهها المستشفى، تبذل الإدارة أقصى ما يمكن لتأمين الرعاية المطلوبة لجميع المرضى وتعزيز ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الصحية الوطنية.

رابعاً: تجدد إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي تأكيدها أن صحة المرضى وسلامتهم وجودة الخدمات الطبية المقدّمة تبقى أولوية مطلقة لا مساومة عليها".
 
 
 
